Тагарев: Няма да пращаме войски в Украйна, няма кой да ни затвори в Черно море

Далеч не всички 26 държави от Коалицията на желаещите имат желание да изпратят войски в Украйна. Това каза пред bTV бившият министър на отбраната Тодор Тагарев.



"Сегашното правителство още в първите седмици заяви, че няма да участват изобщо с войски в Украйна, дори като част от мироопазващите сили. Народното събрание прие тази декларация, но изключвайки варианта с присъствие на войски можем да участваме с предоставяне на въздушно пространство, възможност за кацане и зареждане във въздуха, логистика, но имаме и особена роля в Черно море. Няма кой да ни затвори в Черно море", каза още той.