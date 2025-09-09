ЗАРЕЖДАНЕ...
Тагарев: Няма да пращаме войски в Украйна, няма кой да ни затвори в Черно море
"Сегашното правителство още в първите седмици заяви, че няма да участват изобщо с войски в Украйна, дори като част от мироопазващите сили. Народното събрание прие тази декларация, но изключвайки варианта с присъствие на войски можем да участваме с предоставяне на въздушно пространство, възможност за кацане и зареждане във въздуха, логистика, но имаме и особена роля в Черно море. Няма кой да ни затвори в Черно море", каза още той.
преди 44 мин.
Последна информация за състоянието на шефа на полицията в Русе
12:17 / 07.09.2025
12:17 / 07.09.2025
Ясен е победителят в "Игри на волята" 7
10:03 / 07.09.2025
10:03 / 07.09.2025
Кървавото пълнолуние на 7 септември засяга всяка една зодия
08:32 / 07.09.2025
08:32 / 07.09.2025
