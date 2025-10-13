ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Тахов: Над 700 общински проекта на стойност 432 млн. евро са подадени по Стратегическия план
"Големият интерес от страна на общините е резултат от въведената методика с гарантирани бюджети за всяка община, осигуряваща равен и прозрачен достъп до финансиране“, подчерта министър Тахов. По думите му този подход гарантира справедливо разпределяне на средствата между общините в селските райони на база ясни и обективни критерии.
Земеделският министър припомни, че до момента са обявени три приема по интервенцията, като два от тях – през декември 2024 г. и май 2025 г. – приключиха успешно, а приемът, обявен на 1 септември 2025 г., ще продължи до 16 януари 2026 г. Той подчерта ключовата роля, която общините играят за бъдещето на българските села. "Продължаваме да инвестираме значителен публичен ресурс в общинската инфраструктура и финансираме проекти, насочени към подобряване на пътната и водоснабдителната инфраструктура, модернизация на училища и детски градини, енергийна ефективност на обществени сгради, читалища, спортни съоръжения и други местни обекти с обществена значимост“, каза още министър Тахов.
Министърът акцентира и върху участието на България в Социалния фонд за климата на ЕС, който предвижда индикативен ресурс от близо 2,5 млрд. евро за страната. В тази връзка Министерството на земеделието и храните е водеща институция по Компонент 2 – транспортен сектор.
"Разработваме специална мярка, насочена към общините, озаглавена "Подкрепа за устойчиви транспортни решения в селските райони“, уточни министър Тахов. Той отбеляза, че тази интервенция ще позволи закупуването на електрически превозни средства, изграждането на зарядна инфраструктура, организирането на транспортни услуги за хората, които живеят в труднодостъпни или отдалечени места, както и финансиране на транспортни разходи за уязвими групи.
Министър Тахов обърна внимание и на подхода "Водено от общностите местно развитие“, който вече има ясно установена рамка и организационна основа. "Благодарение на активната работа на управляващите органи, днес вече има подадени стратегии от 116 Местни инициативни групи, включващи 218 общини и над 2,7 милиона души население. Съвсем скоро ще приключи процесът по оценка на тези стратегии и заложените дейности в тях ще могат да намерят реално приложение и да допринесат за местното развитие на общностите“, информира той. По думите му подходът ВОМР има потенциал да отключи икономическа активност, социална кохезия и териториално сближаване, когато е правилно приложен и когато е в ръцете на общности, които най-добре познават своите проблеми.
В заключение министър Тахов каза, че новият финансов хоризонт изисква от всички да мислят стратегически и с отговорност да реализират решенията си. "В лицето на Министерството на земеделието и храните ще продължите да имате ангажиран и отворен партньор, който ще защитава интереса на местните общности не само в рамките на Стратегическия план, но и във всяка национална и европейска инициатива, където залогът е бъдещето на селските райони“, обобщи министърът.
В пленарната сесия "Финансов хоризонт 2026+“ участие взеха председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов, вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова, както и председателят на Надзорния съвет на Българската банка за развитие Деляна Иванова.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1121
|предишна страница [ 1/187 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: