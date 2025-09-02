Таков каза какво се вижда на записите и заяви: Това за мен е равносилно на терористичен акт

© Ако се докаже, че причина за дерайлирането на трамвая тази сутрин е безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Това заяви общинският съветник и председател на Постоянната комисия по транспорт и пътна безопасност в СОС Иван Таков.



Ето какво още каза той: "На записите се вижда, макар и не много ясно, външна намеса. Една ръка се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана. Ако се докаже, че инцидентът с дерайлиралия трамвай тази сутрин е в резултат на безразсъдна хулиганска проява, това за мен е равносилно на терористичен акт. Засечената скорост, с която се е движел трамваят преди да се забие в подлеза, е 80 км/ч! Демонстрацията на такава безотговорност и усещане за безнаказаност е изключително тревожно явление в последно време".



Иван Таков е категоричен, че подобни инциденти не трябва да бъдат допускани, каквато и да се окаже причината за дерайлиралия тази сутрин трамвай.



"За огромен късмет, няма пострадали хора. Щетите обаче са много големи, коментира той. - При всички положения има нарушение на процедурата. Ватманът няма право да оставя трамвая без надзор.



Мерките трябва да бъдат безкомпромисни по отношение на всички, които носят отговорност за случилото се. Вярвам, че органите на реда ще свършат професионално работата си и съвсем скоро ще стане ясна причината за инцидента. А след това всеки ще понесе адекватно на действията си наказание за случилото се. Тук никакви компромиси не бива да бъдат допускани, тъй като от сигурността на градския транспорт зависи животът на стотици хиляди граждани всеки час".