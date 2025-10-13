© Facebook Таксиметров автомобил се заби в автобус на градския транспорт в района на Лъвов мост. От публикуваното видео в групата "Катастрофи в София" във Facebook се вижда, че автобусът е спрял на спирка.



Хората вече са се качили, шофьорът затваря вратите и е готов да потегли по пътя си, когато жълтото возило се забива в задната част на автобуса.



"Гледам и не вярвам на очите си колко си некадърен!", написа столичанин в коментарите под публикацията.



Има нанесени материални щети по двете возила.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.