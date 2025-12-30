Таксиметров шофьор: В новогодишната нощ си пригответе кеш и внимавайте със старите апарати
© БНТ
Част от апаратите на такситата автоматично ще преминат на евро от 0:00 часа на 1 януари, но по-старите модели трябва да бъдат ръчно пренастроени. Това създава риск клиентите да видят цената на дисплея в лева вместо в евро и трябва да проверяват касовите бонове, където и двете валути се визуализират.
Красимир Цветков, председател на Националния таксиметров синдикат, уточнипред БНТ: "Всички апарати от новия модел ще преминат автоматично в 0 часа. В момента апаратът работи в лева за километри. В след 0 часа този апарат ще се обърне и тук ще се визуализира евро на километър, съответно цената няма вече да бъде 1,46, а ще бъде 0,75 евро. И първоначалната такса вече няма да показва 2,94, а ще показва 1,50.“
По-старите модели обаче изискват ръчна намеса, тъй като софтуерната доработка закъснява. Цветков обясни
"Това е ръчна доработка на апарата, тя се извършва с подмяна на процесор, и процесорите, които командват автоматизацията, дойдоха в сервизите в ограничени бройки едва преди 4 дни.“
Той предупреди, че клиентите трябва да внимават при старите апарати и да проверяват какво е изписано на дисплея и на касовите бонове:
"При абсолютно всички случаи трябва да се уверят, като си вземат касовия бон и погледнат колко евро им струва курсът. На стария и новия модел има цена и в лева, и в евро. Това е най-сигурният начин да се избегнат проблеми.“
Що се отнася до връщането на ресто в евро, Цветков посочи:
"От синдиката направихме тест кейс в няколко банки, но в масовия случай връщането ще бъде в левове. Законът позволява при липса на достатъчно евро да се върне в лева, така че по никакъв начин няма да се наруши закона.“
Той добави, че шофьорите трябва да работят с двe валути едновременно и да изчисляват курсовете внимателно.
Още по темата
/
Икономист: Не разбирам защо хората бързат да обменят парите си, няма смисъл от дълги опашки преди 1 януари!
09:13
Предупредиха ни: До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки. Дано не ни спрат тока и други услуги
29.12
За да няма объркване: През януари ползвайте две портмонета или едно с много прегради – всяко евро и всеки лев да си имат място
29.12
Бенчев предупреди: По някое време следобед на 31 януари ще можете да плащате на бензиностанциите само кеш
29.12
Еврото поскъпва
29.12
Вигенин за еврото: След няколко месеца всички ще свикнем и ще видим, че нищо драматично не се е случило
29.12
Собственик на хранителен магазин: Подготовката за новата валута е съпроводена с много неизвестни
29.12
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Истински екшън в София след кражба в магазин
23:08 / 29.12.2025
ГДБОП: Ежедневно хора получават обаждания от лица с индийски или ...
23:04 / 29.12.2025
НАП с важно съобщение, свързано с минималната заплата от 1 януари...
21:41 / 29.12.2025
Тежка катастрофа с жертви затвори пътя Русе - Свиленград
21:24 / 29.12.2025
Една от водещите банки каза какво ни чака с лихвите и имотите пре...
20:40 / 29.12.2025
Мария Ботева: 449 са жертвите по пътя у нас за изминалата година ...
20:40 / 29.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.