Таксите, събирани от БАБХ, запазват размера си
С приетия акт се регламентира единствено превалутирането в евро на таксите, които БАБХ събира към настоящия момент.
Размерът на таксите не се променя – те се запазват, като са преизчислени в новата валутна единица в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, информират от Агенцията.
По този начин държавата гарантира предвидимост за бизнеса и плавно, прозрачно преминаване към единната европейска валута, без въвеждане на нови или увеличени такси.
