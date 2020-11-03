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Òàíÿ Ïåòðîâà: Áëèçî 1750 ëåâà ùå å ñðåäíàòà ó÷èòåëñêà çàïëàòà ïðåç 2021 ã.
Àâòîð: Ïëàìåíà Íèêîëîâà 17:24 / 03.11.2020Êîìåíòàðè (13)81
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Áåçïðåöåäåíòåí å ðúñòúò íà ïàðèòå çà ñèñòåìàòà íà îáðàçîâàíèåòî, çàëîæåí â ïðîåêòîáþäæåò 2021 ã. Îáùî 5. 642 ìëðä. ëåâà ñà ïðåäâèäåíè çà ïðèîðèòåòíèÿ ñåêòîð, ïîñî÷è çà Varna24.bg íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë îò ÏÃ íà ÃÅÐÁ Òàíÿ Ïåòðîâà.

Êàòî äúëãîãîäèøåí ó÷èëèùåí äèðåêòîð è ïðåïîäàâàòåë ïî ìàòåìàòèêà òÿ íàïðàâè àíàëèç íà ÷èñëàòà â ïðîåêòîðàìêàòà, êîèòî êàñàÿò êàêòî óâåëè÷åíèåòî íà ó÷èòåëñêèòå çàïëàòè, òàêà è ìîäåðíèçàöèÿòà íà ó÷èëèùà è äåòñêè ãðàäèíè. Çà ðúñòà íà âúçíàãðàæäåíèÿòà íà ó÷èòåëèòå ïðåç 2021 ã. ñà ïðåäâèäåíè 360 ìëí. ëåâà, êîåòî ãàðàíòèðà òÿõíîòî äâîéíî óâåëè÷åíèå â ñðàâíåíèå ñ 2017 ã. Òàêà ñðåäíàòà ó÷èòåëñêà çàïëàòà ùå äîñòèãíå 125 % îò ñðåäíàòà çà ñòðàíàòà, ïîñî÷è äåïóòàòúò.

Îò ÿíóàðè ìèíèìàëíàòà ó÷èòåëñêà çàïëàòà ùå ñòàíå 1260 ëâ., ñ êîåòî ïðàâèòåëñòâîòî íà ÃÅÐÁ ùå èçïúëíè îáåùàíèåòî ñè êúì áúëãàðñêèòå ó÷èòåëè, â ðåçóëòàò íà êîåòî ñðåäíàòà çàïëàòà â áúëãàðñêîòî îáðàçîâàíèå ùå áúäå ïî-âèñîêà è òî çíà÷èòåëíî îò ñðåäíàòà ðàáîòíà çàïëàòà çà ñòðàíàòà, êàêòî ñòàâà ÿñíî îò ÷èñëàòà, ïîä÷åðòà íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë.

Îñâåí òîâà â ïðîåêòîáþäæåòà ñà çàäåëåíè ñðåäñòâà çà îïòèìèçàöèÿ è ìàêñèìàëíî óâåëè÷åíèå íà çàïëàòèòå íà ìëàäèòå ïðåïîäàâàòåëè âúâ ÂÓÇ-îâåòå. Âúçíàãðàæäåíèÿòà íà àñèñòåíòèòå è äîêòîðàíòèòå ñà íèñêè è ïðàâèòåëñòâîòî ïîå àíãàæèìåíò ðàçëèêàòà ìåæäó íàé-íèñêàòà è íàé-âèñîêàòà çàïëàòà äà áúäå íàìàëåíà. Çàùîòî , èìåííî òîâà å ïðè÷èíàòà âñå ïî-ìàëêî ìëàäè õîðà äà èñêàò äà ïðåïîäàâàò â óíèâåðñèòåòè è äà ñå çàíèìàâàò ñ íàó÷íà äåéíîñò, êîìåíòèðà Òàíÿ Ïåòðîâà.

Îùå çà ñèñòåìàòà íà îáðàçîâàíèåòî – 57.8 ìëí.ëåâà, ñå íàñî÷âàò çà ðúñò íà çàïëàòèòå íà íåïåäàãîãè÷åñêèÿ ïåðñîíàë, äîïúëíèòåëíî 70 ìëí.ëåâà ñà çà èçãðàæäàíå, ïðèñòðîÿâàíå, íàäñòðîÿâàíå è ðåêîíñòðóêöèÿ íà äåòñêè ãðàäèíè, ÿñëè è ó÷èëèùà. Íîâè 20 ìëí.ëåâà îòèâàò çà ïðîäúëæàâàíå íà ìîäåðíèçàöèÿòà íà ó÷èëèùíèòå êàáèíåòè â ñèñòåìàòà íà ñðåäíîòî îáðàçîâàíèå è èçãðàæäàíå íà STEM ñðåäà/á.ð.â êîÿòî äåòåòî èëè ó÷åíèêúò ùå áúäå ñâîé ñîáñòâåí ó÷èòåë, èçñëåäîâàòåë è ïúòåøåñòâåíèê â îáëàñòèòå íà íàóêàòà/. Ñ 38 ìëí. ëåâà ùå ñå ïîäïîìàãà çàïëàùàíåòî íà ðîäèòåëñêè òàêñè çà õðàíåíå íà äåöàòà îò çàäúëæèòåëíîòî ïðåäó÷èëèùíî âúçïèòàíèå, êàêòî è çà êîìïåíñèðàíå íà ðàçõîäèòå çà îòãëåæäàíå è îáó÷åíèå íà äåöà, êîèòî íå ñà ïðèåòè ïîðàäè ëèïñà íà ìåñòà â äúðæàâíè è îáùèíñêè äåòñêè ãðàäèíè .

Ïðåäâèäåíè ñà 36 ìëí.ëåâà çà ðàçøèðÿâàíå íà äîñòúïà è îáõâàùàíå íà 4-ãîäèøíèòå äåöà â çàäúëæèòåëíî ïðåäó÷èëèùíî âúçïèòàíèå. Çà îñèãóðÿâàíå íà òðàíñïîðò íà äåöà è ó÷åíèöè, âêëþ÷èòåëíî è çà ïîääðúæêà íà àâòîáóñè ñà çàëîæåíè 46 ìëí.ëåâà. Íàðîäíèÿò ïðåäñòàâèòåë Òàíÿ Ïåòðîâà êîìåíòèðà è ãîòîâíîñòòà íà ó÷èëèùàòà äà ñå ñïðàâÿò ñ ïðåäèçâèêàòåëñòâàòà íà äèñòàíöèîííîòî îáó÷åíèå.

"Îïèòúò îò ìàðò-àïðèë ïîêàçâà, ÷å îáðàçîâàòåëíàòà ñèñòåìà å ãîòîâà çà äèñòàíöèîííî îáó÷åíèå. Íà òîçè åòàï òîâà íå ñå íàëàãà ïîâñåìåñòíî è ìîæå äà ñòàíå ôàêò, êîãàòî ÌÇ è ÌÎÍ âçåìàò ñúîòâåòíîòî ðåøåíèå ñïîðåä ðàçâèòèåòî íà ïàíäåìè÷íàòà îáñòàíîâêà. Ðåøåíèå âåðîÿòíî íÿìà äà ñå âçåìå íà íàöèîíàëíî íèâî, à âñÿêà îáëàñò, èëè îáùèíà ñïîðåä áðîÿ íà çàáîëåëèòå ùå âçåìå êîíêðåòíî ðåøåíèå. Íå áèõ êàçàëà, ÷å íàâñÿêúäå íà ñòî ïðîöåíòà èìà îáåçïå÷åíîñò ñúñ ñðåäñòâà çà îáó÷åíèå îò ðàçñòîÿíèå, íî ïî-ãîëÿìàòà ÷àñò îò ó÷èëèùàòà èìàò òàçè ãîòîâíîñò", êàçà Òàíÿ Ïåòðîâà.









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Íà ó÷èòåëè è ëåêàðè âñå íå èì ñòèãà.ðŸ˜¡
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Íà ôîíà íà ïî-íèñêîòî è îò"ÑÐÅÄÍÎ"çíàíèå,êîåòî ïîëó÷àâàò ó÷åíèöèòå äîñòà å çàâèøåíà òàçè çàïëàòà.Ñåãà çà äèñòàíöèîííîòî ïðåïîäàâàíå ìèñëÿ,÷å òðÿáâà äà áúäàò êîìïåíñèðàíè ïî íÿêàêúâ íà÷èí.Ïðèìåðíî ñ ïî 100 ëâ.íàä çàïëàòàòà è 10 äíè äîïúëíèòåëåí îòïóñê.
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Å äà, â èíñïåêòîðàòà è íàãîðå ìîæå, àìà íàäîëó ïúëíà ñêðúá!
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Òàçè ñòàòèÿ ùå ñè çàïàìåòÿ! ðŸ¤£ðŸ¤£ðŸ¤£
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Àáå êàêâè ñà òåçè ãëóïîñòè è êîé ïî òî÷íî âÿðâà íà òîâà?Äà âè ñíèìàì åäèí ôèø è äà ñå îñúçíàåòå . Ïúëíè èçìèñëèöè!!!!
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Âèñîêè çàïëàòè, íèñêî îáðàçîâàíèå!
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À êîëêî å ìèíèìàëíàòà íà åäèí ÄÎÊÒÎÐ???
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À êàêâà å ñðåäíàòà çàïëàòà íà äúðæàâåí ñëóæèòåë ?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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