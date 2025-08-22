© Фейсбук виж галерията Тапата на АМ "Тракия" стана 15 км, съобщават за "Фокус" участници в движението.



Започва от 15-ти километър от София към Бургас.



Кара се едва с 5 км/ч.



Задръстването вероятно е заради катастрофа между две коли и малък камион между 24 и 25 километър.











