Таралеж, блъснат от кола, успя да оцелее и скоро се връща в природата

© Голям мъжки таралеж беше блъснат от автомобил, но оцеля. Това споделиха организация от Дивите Животни / The Wild Animals.



"Приет е преди близо 3 месеца. Имаше огромен хематом на тила, заради който кожата на част от мястото не се е изхранвала и изсъхна, а в последствие бе отхвърлена от организма. На този участък вече има нова кожа, но без фоликули (корени на бодли или козина), така че този участък ще си остане без бодли, но той е пренебрежимо малък", обясняват те.



Вече е възстановен от травмите от инцидента, сега от организацията лекувт гъбички, появили се по животното, когато това приключи, таралежът отива в природата.