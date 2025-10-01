ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Тази нощ: Ограничават движението в тунел "Правешки ханове" на АМ "Хемус" поетапно
За изпълнение на планираните дейности днес - 1 октомври, от 21 ч. до 5 ч. на 2 октомври /четвъртък/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за София. Докато се изпълняват предвидените работи трафикът за столицата ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при 60-и км/ по път I-3 Ботевград - Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Правец“ /при 52-и км/. Движението за Варна ще се осъществява без ограничения.
Утре – 2 октомври, от 21 ч. до 5 ч. на 3 октомври /петък/ ще бъде ограничено преминаването през тръбата за Варна. Докато се изпълняват предвидените дейности през нощта трафикът за Варна ще преминава по обходен маршрут: от пътен възел "Правец“ /при 52-и км/ по път I-3 Ботевград. Ябланица и връщане на магистралата при пътен възел "Осиковска Лакавица“ /при 60-и км/. Трафикът за София ще преминава без ограничения.
От 14 ч. утре - 2 октомври, до 14 ч. на 4 октомври /събота/ ще бъде ограничено движението в активната лента в платното за София в отсечка с дължина около 200 метра при виадукт "Бебреш“ на АМ "Хемус“ /при 38-и км/. Промяната в организацията на движение е за обезопасяване на пътния участък. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата лента.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Поредното голямо задръстване на АМ "Тракия" край Вакарел
16:21 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: