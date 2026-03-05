Емил Дечев е наредил охрана на МВР да поеме Георгиева още щом стъпи на българска земя.
Решението му е странно, тъй като Теодора Георгиева бе изобличена в тежки нарушения от Дисциплинарния съвет към Европейската прокуратура, съставен от високопоставени действащи или бивши представители на европейските институции. Преди това стана ясно, че Теодора Георгиева е станала европрокурор благодарение на печално известния Пепи Еврото, който пусна запис от разговорите си с нея в своя офис.
Колегията на европрокуратурата е отложила решението си за конкретната санкция. С оглед сериозността на установените нарушения и високата степен на отговорност, която носи длъжността европейски прокурор, не се изключва възможността наказанието да бъде освобождаване от поста.
Европейският главен прокурор Лаура Кьовеши е информирала Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската комисия за решението на Колегията, както и за становището на Дисциплинарния съвет по дисциплинарната процедура срещу българския европейски прокурор.
Съгласно регламента за Eвропейската прокуратура единствено Съдът на Европейския съюз (СЕС) може да освободи европейски прокурор при тежко нарушение по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията. Поради това, преди да вземе решение за налагане на по-лека санкция, Европейската прокуратура трябва да даде възможност на тези институции да преценят дали ще поискат освобождаването на съответния прокурор.
Българският европейски прокурор остава временно отстранен от длъжност до окончателно решение на компетентните институции, като възнаграждението му е спряно съгласно предвидените в Правилника за персонала разпоредби.
Тази вечер с полет от Люксембург се прибира Теодора Георгиева, Дечев й назначил охрана?
©
Още по темата
/
Димитър Марков: Скандалът с българския европрокурор е прецедент от създаване на службата. Последиците за България ще са репутационни
28.02
Европейският прокурор Теодора Георгиева: Няма конкретно обвинение, а само бланкетна форма за сериозно нарушение
26.02
Ивайло Петров, прокурор: Съдът докладва справка, че Пепи Еврото не е издирен, не мога да ви кажа къде е
29.09
Още от категорията
/
Социолог: Обясненията от институциите идват в обяснителен режим на вече събудени страхове, което е опасно
05.03
Промени в закона: Хората ще могат лесно да прекратяват договори за кредит, застраховка или допълнително пенсионно осигуряване
05.03
Иво Конов: Програмите за обучение на мотористи не са променяни от години и са доста неадекватни
05.03
България участва и в третата фаза на eвропейската инициатива за проследяване на завършилите висшисти
05.03
Социолог от "Алфа Рисърч": 32,6% от тези, които биха подкрепили Румен Радев, са бивши избиратели на БСП
05.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бивш министър: Ако това се случи, може да се очаква петролът и га...
21:52 / 05.03.2026
От енергийната комисия признаха: Компенсации за битовите протреби...
21:00 / 05.03.2026
Финансист: Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 1...
20:34 / 05.03.2026
Министър Иван Христанов: Не съм се изплъзвал! Подготвен съм за ум...
19:39 / 05.03.2026
НЗОК е дала на прокуратурата случаите с хоспитализирани, посещава...
19:38 / 05.03.2026
Министерството на туризма с информация за извеждането на сънародн...
18:57 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.