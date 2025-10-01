Новини
Телефоните пропищяха: Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение в цяла България
Автор: Цвети Христова 11:16Коментари (0)102
©
Телефоните пропищяха на територията на градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ "Козлодуй“, Стара Загора и Гълъбово.

В 11 часа беше задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата. Сигналите бяха  съпътствани от гласова информация.

В тренировката участваха и интегрираните локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия.

Тренировката се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.

Системата BG-ALERT разпространи тестово съобщение на територията на цялата страна, съдържащо текст на български и английски език, като в него се казваше: "Не е необходимо да предприемате действия".

Тестовите съобщения подлежат на управление от настройките на мобилните устройства. За получаването им е необходимо активиране на канала с "Тестови сигнали“ чрез менюто на устройството от страна на потребителите.

Припомняме, че системата се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври - в изпълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.  Целта е проверка на техническото състояние на изградената сиренна система, повишаване уменията за задействане на системата и излъчване на информация на живо, а също и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

