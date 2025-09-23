© Темата с промяната на данъчната политика на България не стои на дневен ред пред страната ни. Това е препоръка, която Международният валутен фонд прави не за първи път към страната ни, но тя има по-скоро императивен характер. Това коментира пред журналисти в старата столица министъра на финансите Теменужка Петкова във връзка с последния доклад на Международния валутен фонд, предаде кореспондент на "Фокус“.



"Това е препоръка в средносрочен план, когато постигнем оптимизация на разходите, свързани със здравеопазване, с образование, с инфраструктура, те предлагат да се помисли, да се преосмисли за друг подход“, посочи още Петкова.



Министърът обърна внимание и рисковете, които Международния валутен фонд посочва, като обобщи, че политическата несигурност ще има негативно влияние върху обстановката след приемането на еврото в България.



"Евентуалното връщане на политическата несигурност ще доведе до това да не могат да бъдат реализирани ползите от въвеждането на еврото в Република България. В тази връзка искам да обърна внимание на колегите от ПП – ДБ, които неистово искат да свалят правителството, просто до какво ще доведе това и къде ще стигне държавата. Те трябва да си дадат много ясна сметка“, категоричка бе Теменужка Петкова.



Тя бе категорична и, че въвеждането на еврото у нас няма да повлияе по негативен начин на финансовата политика на страната ни. Каза и, че правителството не предвижда увеличение на никакви данъци. Повече вижда във видеото.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.