Това е възможния бюджет. Закона за бюджета е влезнал в Народното събрание с дефицит от 3% и трябва да излезе с този дефицит. Дали ще има промени в план-сметката между първо и второ четене, вече зависи от депутатите, те ще решат. Това заяви министърът на финансите Теменужка Петкова пред журналисти преди заседанието на бюджетната комисия.

Петкова не даде ясен отговор дали тази година ще има коледни надбавки за пенсионерите.

"В момента, в който има информация ще информирам колегите от управляващата коалиция и ще се заемем със съответното решение. Правим всичко възможно, в зависимост от изпълнението ще информираме колегите и ще се вземе съответното решение", заяви министъра. 

На въпрос какви пари ще са необходими Петкова подчерта, че това зависи от приходната и разходната част на бюджета. 

Петкова обясни, че 260 милиона евро за предвидени за акушерките, медицински сестри и младите лекари.