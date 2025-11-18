Теменужка Петкова пред журналисти преди заседанието на бюджетната комисия.
Петкова не даде ясен отговор дали тази година ще има коледни надбавки за пенсионерите.
"В момента, в който има информация ще информирам колегите от управляващата коалиция и ще се заемем със съответното решение. Правим всичко възможно, в зависимост от изпълнението ще информираме колегите и ще се вземе съответното решение", заяви министъра.
На въпрос какви пари ще са необходими Петкова подчерта, че това зависи от приходната и разходната част на бюджета.
Петкова обясни, че 260 милиона евро за предвидени за акушерките, медицински сестри и младите лекари.
Теменужка Петкова: Това е възможният бюджет!
