Теменужка Петкова: Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни
Автор: Лора Димитрова 11:28Коментари (1)69
Резултати са достатъчно краснорачеви. Всякакви тези, че българските граждани обедняват, са абсолютно неоснователни. Това заяви финансовият министър Теменужка Петкова преди редовно заседание на Министерски съвет, предаде репортер на "Фокус".

"Мога да предоставя данни, които са на база действащо законодателство по отношение на разходите за персонал, социални и здравни осигурявания (в това число и пенсии), както и капиталови разходи. От началото на 2025 г. до настоящия момент разходи за персонал са изплатени в повече спрямо 2024 г. в размер над 3 млрд. лв. – това е ръст от 18,2%. Във функция "Образование" са изплатени в повече през 2025 г. разходи за заплати и други възнаграждения с над 900 млн. лв. През 2025 г. във функция "Здравеопазване" са изплатени в повече с 98 млн. лв. спрямо 2024 г. За функция "Отбрана" спрямо 2024 г. са изплатени в повече запллати и други възнаграждения над 633 млн. Функция "Полиция, вътрешен ред и сигурност“ са изплатени в повече 1 млрн. 280 млн. и 500 хил. лв спрямо миналата година. Социалните и здравноосигурителните плащания през 2025 г. до този момент са с 4 млрд. 161 млн. лв. повече спрямо 2024 г. - тук ръстът в пенсиите е 11,2%", обясни тя.

Още по темата: общо новини по темата: 957
предишна страница [ 1/160 ] следващата страница






Тая брантия с големия дирник да вземе да прочете приказка за стълбата на Смирненски, за да намери обяснение на изкривената си гледна точка. Вдигнаха заплатите в бюджетния сектор, най-вече учители, полицаи, военни и други търтеи, а в частните фирми никой не се интересува как стоят нещата! А точно там се изкарват парите, с които се пълни бюджета и се плащат заплатите на държавната администрация, включително и на тая Теменужка. В същото време нагло ни лъжат, че инфлация нямало, а за последните 5 години била едва 35%.
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
