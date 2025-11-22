Температури до 19 градуса днес в Русе
©
Над планините облачността ще е променлива, по-често значителна. Ще има слаби превалявания от дъжд, в местата над 2500 метра – от сняг. Ще продължи да духа бурен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 13°, на 2000 метра – около 6°.
По Черноморието преди обяд облачността ще бъде незначителна, а през втората половина на деня ще се увеличи. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат от 18° по Северното Черноморие до 23° по Южното. Температурата на морската вода е 15°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още от категорията
/
Елена Поптодорова: Украйна е поставена в ъгъла, много важни ще са предстоящите разговори на Зеленски с Тръмп
21.11
Близо 115 млн. евро ще бъдат вложени в сателитни комуникации и съвместни проекти между бизнеса и науката
21.11
Пътни полицаи и доброволци от БЧК с послания на "есенния лист" към водачите на превозни средств
21.11
Дияна Панайотова, музеен педагог в РИМ- Пловдив: Работата с деца при нас е била винаги на доста високо ниво
21.11
Всички, които държат над 1000 лв. в брой, са официално уведомени за реда и условията на обмена
21.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу Б...
22:46 / 21.11.2025
Денков: Виждаме, че е планирано дългът да се увеличи от 24% на 36...
22:43 / 21.11.2025
Нова заплаха тлее под земята на Балканите
22:27 / 21.11.2025
Българската икономика: Силно потребление, висока заетост и нараст...
20:48 / 21.11.2025
Силна буря с градушка връхлетя един град в България
20:47 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.