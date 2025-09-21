Температурите падат до 10 градуса

© НИМХ През нощта ще бъде ясно, а утре - слънчево. Преди обяд над източните райони ще има временни увеличения на облачността. Вятърът ще е слаб до умерен от изток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 26° и 31°. В София минималната температура ще е около 11°, а максималната ще е около 28°.



В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14°, съобщиха от НИМХ.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево, преди обяд с ниска облачност. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Максималните температури ще бъдат 24°-26°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.