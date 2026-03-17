Тенденция: Все по-често ежедневните ни финансови операции минават през мобилното банкиране
В глобален план мобилното банкиране все по-ясно се утвърждава като основен канал за управление на ежедневните финанси. България следва тази тенденция. Данните показват ускорена дигитална трансформация в банковия сектор. През 2025 г. 66% от новите клиенти на Банка ДСК стават клиенти изцяло дигитално. Плащанията и преводите през мобилно банкиране също нарастват значително. През 2025 г. те се увеличават с над 40%. Около една трета от активните потребители използват мобилното банкиране всеки ден, а средно клиентите влизат в него повече от 24 пъти месечно.
След официалното си представяне през юни 2025 г. новото мобилно банкиране на банката, бързо се утвърждава сред клиентите. За по-малко от година приложението достига над 600 000 активни потребители.
