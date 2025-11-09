Теодора Духовникова: Малко народи приличат на нашия – при нас има нещо специфично, балканско
"Понякога сърцето много кардинално предпоставя нещата", казва актрисата Теодора Духовникова в ефира на NOVA.
След това при връщането си в България се явила на кастинг за Народния театър и била поканена да стане актриса там.
И до ден днешен през нея минава сянка на съмнение дали е стъпила здраво на пътя си, дали се развива по начина, по който трябва. Самочувствието се изгражда много бавно.
За 10 ноември 1989 г. си спомня, защото родителите й били в хола и цял ден гледали телевизия зашеметени. Чак като пораснала тя осъзнала какъв шанс има да не расте в такъв режим.
Тя обича България и хората в нашата страна. "Хем сме част от Европа, хем бягаме от дисциплината и сме по-страстни и по-шумни. Малко народи приличат на нашия – при нас има нещо специфично, балканско", казва Духовникова.
Като жена обича да дава предимството на силата на мъжа до нея, но не е безпомощна.
