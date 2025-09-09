Тежка катастрофа на пътя София-Варна, има жертва?

© Илюстративна снимка Тежка катастрофа на пътя София-Варна, край село Добромирка.



Инцидентът е станал около 06:00 часа тази сутрин. Неофициално се съобщава поне за една жертва, информира NOVA.



От АПИ посочиха, че участъкът е напълно затворен за движение. Ограничено е преминаването по път I-4 Севлиево – Балван, малко преди разклона за Добромирка. Всички превозни средства в района в момента изчакват на място.























