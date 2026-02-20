Тежка катастрофа с жертви и ранени в Хасковско
© БНТ
По първоначална информация лек автомобил е излязъл от платното за движение и се е преобърнал в дере.
Ранените хора се транспортирани в болница за преглед.
На мястото има екипи на пожарната и полиция. Причините за инцидента се изясняват.
Още по темата
/
Експерт по пътна безопасност: Извън населените места всеки четвърти е загинал при ПТП на завой
19.02
"Задържане под стража" за водач, причинил смъртта на човек при тежката катастрофа на пътя Враца - Монтана
09.02
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
Още от категорията
/
Цирк на сцена "Хедон" стартира национално турне с международно участие и благотворителна кауза
10:59
Психиатър: Всичко е ясно. Не са намерили нови глупаци с много пари и отидоха в по-добрия свят хората
08:52
Предприемач: Край на евтиното в България! Високите цени прогонват и българите към чужди ски курорти
19.02
Ръст на онлайн измамите, съвет: Бъдете предпазливи към спешни оферти или такива, които изглеждат като "твърде добри, за да са истина"
19.02
Младият д-р Трифон Попов, носител на "Златен Хипократ": Сега започва нашата специализация и това отново е учене, учене и пак учене
19.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.