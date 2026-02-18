Вчера следобед е постъпил сигнал за катастрофа във Видинско, съобщиха от полицията.Инцидентът е станал на главен път Е-79 в с. Ружинци при кръстовището на улиците "Младост“ и "Г. Димитров“. Катастрофата е причинена от 30-годишен мъж от с. Горни Лом, който управлявал личния си лек автомобил с видинска регистрация и не е спрял на знак "Стоп“. Вследствие на това е отнел предимството на движещ се в посока Видин румънски товарен автомобил с прикачено полуремарке.Пристигналият на мястото екип от ФСМП-Белоградчик е констатирал смъртта на пътуващото в леката кола 5-годишно момиченце от с. Горни Лом. Шофьорът и 58-годишна пътничка от лекия автомобил са били настанени във видинската болница. Жената е с опасност за живота. Другата пътничка - 33-годишна, била транспортирана от свой близък в болницата в Лом и след медицински преглед е освободена за домашно лечение.Тестовете с технически средства на водача на товарния автомобил не са отчели наличие на алкохол и наркотици. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Белоградчик.