Тежка катастрофа във Видинско отне живота на 5-годишно дете
© Илюстративна снимка
Инцидентът е станал на главен път Е-79 в с. Ружинци при кръстовището на улиците "Младост“ и "Г. Димитров“. Катастрофата е причинена от 30-годишен мъж от с. Горни Лом, който управлявал личния си лек автомобил с видинска регистрация и не е спрял на знак "Стоп“. Вследствие на това е отнел предимството на движещ се в посока Видин румънски товарен автомобил с прикачено полуремарке.
Пристигналият на мястото екип от ФСМП-Белоградчик е констатирал смъртта на пътуващото в леката кола 5-годишно момиченце от с. Горни Лом. Шофьорът и 58-годишна пътничка от лекия автомобил са били настанени във видинската болница. Жената е с опасност за живота. Другата пътничка - 33-годишна, била транспортирана от свой близък в болницата в Лом и след медицински преглед е освободена за домашно лечение.
Тестовете с технически средства на водача на товарния автомобил не са отчели наличие на алкохол и наркотици. Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство по описа на РУ-Белоградчик.
Още по темата
/
"Задържане под стража" за водач, причинил смъртта на човек при тежката катастрофа на пътя Враца - Монтана
09.02
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Още от категорията
/
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
Една от версиите за нападението над кмета на Бистрица е заради сигналите му за нерегламентирано сметище
17.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
16.02
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Един от най-големите и известни фитнеси в България попари клиенти...
21:38 / 17.02.2026
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношени...
20:47 / 17.02.2026
Обстановката в България се влошава с всеки час!
18:52 / 17.02.2026
По-добре не тръгвайте през прохода "Петрохан"!
17:34 / 17.02.2026
Мощен циклон връхлита страната, предстоят виелици в Дунавската ра...
16:52 / 17.02.2026
Мая Манолова: Как се очаква пенсионер с 350 евро доход да плати с...
16:49 / 17.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.