Тежка катастрофа на АМ "Хемус", жена е изпаднала от автомобила и е била премазана

Тежка катастрофа е станала малко по-рано на 65 км на АМ "Хемус". За инцидента съобщи пътният експерт Диана Русинова в социалните мрежи.



Русинова информира, че има и жертва.



"Лек автомобил се е завъртял, в следствие, на което се е ударил в мантинелата. Жена е изпаднала от автомобила и е била премазана. Произшествието е настъпило при мокра настилка", посочва още тя.