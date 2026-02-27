Тежката съдба на дядо Христо и внуците му трогна цяла България
© bTV
Ако искате да помогнете на дядо Христо и неговите внуци, може да го направите с дарение на банкова сметка на семейството:
Банка ДСК
IBAN: BG82STSA93000017678028
BIC: STSABGSF
Още по темата
/
Журналистът Юлия Владимирова: На тазгодишното "Берлинале" се усещаше по-силно политическо напрежение от обикновено
17:48
Още от категорията
/
Явор Пенчев: Целенасочено се разпространяват неверни и манипулативни твърдения за обществена поръчка за скринингови тестове за рак!
26.02
Банкер: Голямата разлика спрямо бума през 2008 г. е, че тогава се отпускаха кредити без изискване за доказване на доходи
26.02
Д-р Николова: Поискахме ваксинация, за да няма грипни ваканции, а получихме милиони за антибиотици и противовирусни медикаменти
25.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.