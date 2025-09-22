Новини
Тежко криминално престъпление край Смолян
Автор: Нели Гергьовска 14:23
© Фокус
Полицията в Смолян работи по случай на тежко криминално престъпление, което е извършено в района на екопътека "Невястата“ край града, по пътя за Пампорово. Това съобщи за "Фокус“ Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР – Смолян. На място има екипи на полицията.

Провеждат се процесуално-следствени действия. На този етап от полицията не могат да предоставят повече информация за случая.

Очаквайте подробности!






Изнасилено е животно вписано в червената книга.
