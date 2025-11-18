Тежък инцидент в София: Момиче е блъснато на пешеходна пътека край гара "Захарна фабрика"
По данни на полицията жена е била блъсната на пешеходна пътека край гарата. На мястото са били изпратени екипи на полицията. Пострадалата е откарана с линейка за преглед. Все още не е ясно състоянието й.
Още по темата
/
Потърпевш след снощното меле на "Витошка": Виновникът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време!
03.11
Още от категорията
/
Емил Коралов: Форумът на българското вино DiVino.Taste става все по-голям и има все повече посетители
12:35
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
09:57
ИПБ: Политическата немощ може да доведе до срив на транспортната система, което да се превърне в заплаха за националната сигурност
09:52
НОИ ще плаща днес
08:47
"Продължаваме Промяната" за Коцев: Правосъдието не може да бъде използвано като инструмент за политически натиск!
17.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.