Тежък трудов инцидент край Мездра: Мъж е с опасност за живота

© Мъж е с опасност за живота при трудов инцидент във Врачанско. Това съобщиха за "Фокус" от пресцентъра на МВР.



Сигнал за инцедента е подаден вчера в РУ- Мездра. 55-годишен работник е паднал от скала в кариера за добив на облицовъчни материали. След извършен оглед на място е установено, че мъжът е паднал от висока около 7-8 метра скала, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда, управлявана от друг работник на кариерата.



Пострадалият е настанен в лечебно заведение, с опасност за живота. За инцидента е образувано досъдебно производство, като е уведомена и Инспекцията по труда.