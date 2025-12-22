"Тихата подкрепа на големите сърца": Социалното министерство с нова кампания
©
"Много са кампаниите, които виждаме в подкрепа на хора в затруднение, и е добре, че се провеждат. Но има и една много малка част хора – тези, които през цялата година ежедневно се срещат с нуждаещите се от подкрепа. Това не е работа, това е призвание“, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на представянето на кампанията.
Социалната работа е ежедневна среща с тежки човешки съдби и предоставяне на подкрепа, която ги променя към по-добро, показват историите, представени в шестте филма.
"Аз съм социален работник в най-тежкия отдел – "Закрила на детето“. Надявам се, че с това видео ще успеем да внесем яснота каква точно е работата на социалния работник. Това не е работа, това е призвание. Тежки са случаите ни – деца, преживели насилие, семейства в криза… Когато решиш да работиш с хора, лишаваш себе си, понякога семейството си, но го правиш от душа и сърце“, разказва Дочка Паскова – социален работник в Дирекция "Социално подпомагане“ - Варна.
Ели Цветанова, ръководител на Духовен център за рехабилитация на деца с увреждания "Св. Иван Рилски“, допълни: "Това, което ние правим, не е работа, това е призвание. Работим с деца, с родители. Възможността това да бъде показано е голяма чест“.
Ванина Костадинова, директор на Общинско социално предприятие към Община Пловдив, сподели, че всеки ден тя и екипът ѝ работят с хора в нужда – възрастни, които не могат да се справят сами, и семейства, които търсят подкрепа. "Това е труд, който рядко се забелязва, но е жизненонеобходим. Много съм развълнувана, че нашата работа по някакъв начин ще стане видима и ще може да запали ентусиазъм у много други хора“, каза тя.
"Ние ги наричаме хора с големи сърца. Затова и кръстихме тази кампания "Тихата подкрепа на големите сърца“, защото много често те остават скрити и незабелязани както за хората, така и за камерите“, подчерта министър Гуцанов.
Той изтъкна, че зад всяка институция стоят хора, които се сблъскват с изключително тежки човешки съдби. "Истината е, че за тази работа се изисква
изключително голямо чувство за съпричастност и много силно усещане за това какво и как трябва да направиш, за да можеш всеки ден да се срещаш с болката на другите и да им помагаш. В системата на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане работят над 3000 души, за които този труд е мисия“, подчерта той.
Министър Гуцанов обърна внимание и на обществените нагласи: "Често се говори с негативизъм за държавните служители и за високите им заплати, което не отговаря на истината. Да, има отделни изключения, но огромната част от тези хора получават възнаграждения, които не отразяват тежестта на работата им. И въпреки това те продължават. Защото така се чувстват. Защото имат огромни сърца не само по празниците, а през цялата година.“
По време на събитието бе представена компилация от шестте видеа. Всички истории ще бъдат публикувани в каналите на Министерството на труда и социалната политика и предоставени на медиите.
Кампанията разказва за тихата подкрепа, която ежедневно предоставят на нуждаещите се:
• Бюлент Мехмед – директор на Дирекция "Социално подпомагане“ – Самуил
• Мария Банчева – социален работник в дирекция "Социално подпомагане“ - Батак
• Теодора Тодорова – социален работник в дирекция "Социално подпомагане“ – Шумен
• Ели Цветанова и Отец Серафим – Център за социална рехабилитация и интеграция за деца "Св. Йоан Рилски Чудотворец“ – Елин Пелин
• Дочка Паскова – социален работник в дирекция "Социално подпоамагане“ - Варна
• Ванина Костадинова – директор на Общинско социално предприятие към Община Пловдив Първото видео от кампанията, което обобщава всички истории, вижте
Още от категорията
/
Доц. Йосиф Аврамов: Не е изключено инфлацията през 2026 да бъде малко по-ниска от тази през настоящата и през миналата година
15:00
Премиерът Росен Желязков поздрави служителите на "Гранична полиция" по повод професионалния им празник
14:15
Работодателите към президента и омбудсмана: Искат сезиране на КС за противоконституционност на удължителния бюджет, с който ще бъде поет 1 млрд. лв. нов дълг
14:12
Проф. Константинов: Това, че излязоха младите, не значи, че обичат ПП-тата. Каква гаранция имат, че ще гласуват за тях?
11:20
Колко "частни" са частните болници у нас: 11 от тях са получили 70% от приходите си от НЗОК. Данъкоплатците искат да знаят къде отиват парите им
21.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.