ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Тихомир Безлов: Катаджиите завиждат на ДАИ
"Реалността е, че старите механизми продължават да съществуват и на практика те не са разрушени. Дори малкият капацитет, който имаше, и той се разруши,“ каза той и даде пример с неизбирането на ръководство на Антикорупционната комисия, което да отговори и покрие чисто институционални и формални проблеми.
Ситуацията със задържаните служители на ДАИ заради поискан подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на музиканта Роби Уилямс, гостът определи като много лош сигнал за българския имидж, защото новина стана международна заради известността на изпълнителя. "И от друга страна, темата за подкупите в "Автомобилна администрация“ е пословична. Катаджиите завиждат дори на ДАИ.“ Важният въпрос според Безлов е, че проблемът с корупцията е системен в тази институция и че освен уволнението на двамата служители, поискали подкупа, трябва да има разследване и на високите нива – кои са ги протектирали, каква е в момента ситуацията, има ли политическа протекция, както се твърди. "Едно добро разследване вероятно ще покаже какво се е случвало при различните политически управления с тези хора, работели в ДАИ от 2012 годна и преживяли при немалко правителства.“
Проблемът с корупцията в ДАИ исторически е засвидетелствана много отдавна, като през годините е имало поне две-три вълни големи разследвания. Големият проблем за страната според него е, че имаме такава систематична, масова корупция, като в крайна сметка обикновено се стига до някакви частни случаи, които бързо биват забранени. "Трябва някакви системно, сериозни разследвания, засягане на високите нива, разрушаване на това, което се е наслоило с времето,“ категоричен е Безлов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: