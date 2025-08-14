Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Тихомир Безлов за шефските бонуси в АПИ: Изходът от проверките зависи от политическите съотношения в правителството
Автор: Екип Ruse24.bg 09:11Коментари (1)76
©
Според публичната информация над 2 200 000 лева са разпределени между 174 души за "Добре свършена работа".

Стана ясно, че прокуратурата е започнала проверка, вчера и регионалният министър е разпоредил да се проверява.

“През годините имаше много "подобни инциденти“ - раздадени бонуси, включително и в съдебната система. Аз не си спомням нещо драстично да се случи през този период“, коментира пред бТВ Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. По думите му изходът на проверките зависи от политическите съотношения в правителството.

"Знаете какво е ситуацията, как е конструирано правителството и че към едни политически сили има едно отношение, към други – друго“, отбеляза той.

Безлов посочи, че не помни някога да е установявано неправомерно раздаване или връщането на бонуси.

"Агенцията отговори, че в крайна сметка нищо не са нарушили, че всичко е правомерно. Предполагам, че е премислено как да се направи и че има опит в раздаването на премии“, коментира Безлов.

"Но проблемът на пътната агенция е нейният изключително негативен образ. С всички тези тежки инцидентни, за които се смята, че има вина. Различни тежки забавяния, които дразнят хората, изпуснати срокове и т.н.“, смята експертът.

"Голяма група хора – над 170 човека, получават едни немалки пари за тези 15 месеца. И има една тишина, никой не коментира тази тема, тази информация не излиза. И сега по някакъв неясен за мен канал, изведнъж стана тема. Очевидно е вярно, защото не бе отречено. Тоест едни хора, които са на ръководни позиции - на регионални и национални нива, пазят една вътрешна солидарност. Което в много отношения може да го интерпретираме и като злоупотреба със служебно положение. Интересната част е тази организация в тези институции. Те така успяват да запазят собственият си интерес, нарушавайки нашия интерес“, коментира Тихомир Безлов.

За него е интересно как информацията за раздадените бонуси е изтекла от агенцията.

Според него тези възнагражденията вероятно са за лоялност.

"От друга страна вероятно може би има някакви политически или локални клиентели - а това е форма те да се поддържат“, коментира експертът.

Още по темата: общо новини по темата: 4
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »
13.08.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
НАГЛОСТ безгранична!! ""Добре свършена работа". Къде,кога? Където загиват десетки по пътищата,заради дупки,кръпки,липса на знаци...?
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
Голяма акция в София и страната заради корупционни престъпления в Украйна при търговия с оръжие? Претърсват жилища и офиси
11:15 / 12.08.2025
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
Голяма банка предупреди за нова опасна измама
13:30 / 12.08.2025
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
Проф. Рачев каза кога ще са първите валежи след горещините
09:01 / 12.08.2025
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
Претърсиха фирмата "Сейдж Консултантс" заради сделки с Русия
22:18 / 12.08.2025
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
ПП отговориха за "Спартаните": Защо самолетите не са оборудвани по времето на ГЕРБ?
16:58 / 12.08.2025
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
Хванаха мними пенсионерки в Разрадско, за 20 години ощетили държавата с над 100 000 лева
10:40 / 12.08.2025
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
Гаджев: Извинявам се, че съм си мислил, че имаме система за гасене на пожари. Вече не питам защо не я ползваме
20:29 / 12.08.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Държавата разпродава имоти
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Русенци във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: