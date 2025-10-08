Тир се завъртя в Прохода на Републиката и го затвори

© ОДМВР - Велико Търново Прохода на Републиката е временно затворен за движение. Причината е товарен автомобил, който се е завъртял на пътя, съобщи за "Фокус" Марияна Христова, говорител на Областна дирекция на МВР - Велико Търново. Инцидентът е станал преди минути в района на разклона за село Радковци.



"Пострадали няма. Леките автомобили ще се отклоняват през Шипка, а товарните трябва да изчакват на място", пояснява Христова.