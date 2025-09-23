Тодор Тагарев: Основната цел на Путин е да накара европейските страни да помислят повече за своята собствена сигурност

© Струва ми се, че основната цел на Владимир Путин е да разубеди европейските страни в тяхната готовност да помагат на Украйна и да ги накара да помислят повече за своята собствена сигурност. Това каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“ във връзка със зачестилите инциденти с руски дронове.



"Това е една поредна стъпка към по-висока ескалация от страна на Русия, с което тя се стреми да разбере доколко европейските страни са готови да реагират и доколко САЩ имат готовност да подпомогнат своите европейски съюзници да неутрализират такъв род заплахи", обясни Тагарев.



Относно "Стената от дронове", от която и България ще бъде част, бившият военен министър каза, че тя може да се състои от:



- Създаване на сериозна мрежа от сензори, радиолокационни, акустични, може би дори някои със спътниково базиране, радиотехнически средства за разузнаване.



- Свързването на всички тези сензори в единна мрежа с центрове, с комуникационните връзки, с центрове за обработка на информацията, автоматизирани средства за анализ на ситуацията, оценка на картината във въздушното пространство и подпомагане на взимането на решения.



- Активни средства за поразяване, които могат да бъдат кинетични - зенитни ракети или въздушни ракети, или артилерийски системи, или дронове прехващачи. А също така и електронни средства за поразяване или така наречената електронна война за заглушаване на комуникациите на тези дронове, загуба на тяхното управление, смущаване на сензорите, които те евентуално имат на борда.



- Една система за логистично осигуряване на цялата тази операция.



Тагарев бе категоричен, че нито една от страните членки на НАТО няма готовност да действа ефективно и ефикасно, с рационално изразходване на ресурсите в подобен сценарий, давайки пример, че срещу "дрон на стойност около 3 000 до 5 000 или дори 10 000 долара, не може да се стреля с ракета, която струва милион, и да се вдигнат изтребители, които струват десетки милиони".



"От критично значение за успеха на тази инициатива "Източен страж“ и изграждането на "Стената срещу дронове", е опитът на Украйна. Ние трябва да много добре, много тясно да работим с Киев", подчерта той.