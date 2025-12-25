разпределителното дружество.
Сформиран е Кризисен щаб, който насочва и преразпределя екипите и техниката. Дружеството разчита и на съдействие от страна на държавните и местни институции за разчистване на пътищата и достигане да повредените съоръжения.
Екипите на ЕРМ Запад са подготвени за работа при тежки метеорологични условия, оборудвани са със специализирана техника и превозни средства - моторни шейни, автовишки, багери, УТВ с вериги за сняг. Тази година дружеството е осигурило 10 агрегата, които ще бъдат използвани, когато екипите не успяват да достигнат до труднодостъпните участъци, за да отстраняват авариите.
ЕРМ Запад има готовност да мобилизира допълнителни екипи и да наеме специализирана техника от външни фирми, когато това е необходимо.
