Деница Сачева на консултациите с президента Румен Радев.
"Г-жа Сачева каза много ясно на президента, че ако иска, може да направи политически проект и да се състезава с нас", допълни Биков.
Според него това, че Сачева е била сама в президентството "беше само негативно отношение като към конкурент - това не е отношение към президентската институция, а към конкретния президент, защото той очевидно играе ролята на партиен лидер".
"Той (Радев) превърна институцията от медиатор на политическия процес в основен играч на политическия терен, защото това е некоректно, сякаш, ако мога да използвам метафора от футбола, съдията да си свири дузпи и да ги бие сам", посочи още Биков.
Запитан дали е възможно партньорство между ГЕРБ и Радев в бъдеще, Биков заяви: "За пръв път чувам да ни подозират в това, че Радев може да е наш партньор. В момента го виждаме в ролята на президент, който злоупотребява с институцията си".
Но уточни: "Нека да видим първо неговия политически проект. Ние сме за да водим политически диалог, дори с опонентите си, дори когато през 2021-2022 г. бяхме подложени на силни репресии - за съжаление, не се сещам за друга формация, която да полага такива усилия".
Според Биков "никой няма да изкара 121 депутати, дори Радев - и той не е в състояние, дори и да има надежди към него. Фантасмагориите можем да си ги говорим, но реалността е друга".
"Казахме ясно, още в началото на парламента, че алтернативата на това правителство, което вече в оставка, са предсрочни избори, но заради вдигането на градуса от някакви хора вече няма гаранция, че няма да има и още избори", допълни той.
