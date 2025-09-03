Тома Биков: Обществото се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции

© И през тази парламентарна сесия ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции", каза депутатът от формацията Тома Биков, който прочете декларация от името на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.



"Настоящето управление дойде след 4 години на политическа криза, което бе достатъчно време за всички наши опоненти да покажат качествата си, така и възможностите, които могат да отворят пред страната. Този период остана в миналото с нито едно конкретно политическо действие в полза на обществото. Не считаме властта за привилегия", каза Биков.



"Очертават се перспективите, които предлага фрагментираната парламентарна опозиция. От една страна - извеждане на България от цивилизационната зона на Европа, от другата страна са концентрирани в разрешаването на вътрешнопартийни проблеми, свързани с екзистенциална криза на лидерството, предизвикана от няколко последователни изборни провала", обясни той.