Томислав Дончев на конференция "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси“, организирана от Сметната палата.
"Всяка съпротива губи шансове за бързо икономическо и обществено развитие“, категоричен е той и допълни, че трябва да побързаме с внедряването на ИИ.
Според него големият проблем, пред който ще се изправим скоро е, че светът ще се раздели на икономики, които предоставят услуги с висока добавена стойност, базирани на ИИ и ползватели. "България трябва да е сред доставчиците, а не сред ползвателите“, убеден е Дончев.
По думите му част от притесненията за ИИ, които съществуват са основателни, но реакцията на ЕС за ограничаването му не е била съвсем правилна. В същото време глобалните ни партньори и конкуренти като САЩ и Китай влагат усилия в развитието на ИИ. "Ние сме една от малкото държави, които имат собствен езиков модел. Трябва да експлоатираме всички възможности за систематичното му прилагане навсякъде, не само в държавната администрация и одита“, каза още Дончев.
Той е сигурен, че освен човешки капитал, имаме нужда и от инфраструктура. Вицепремиерът изтъкна предимствата на INSAIT и допълнителните възможности, които ще се разкрият пред България след изграждането на фабриката за изкуствен интелект BRAIN++.
На събитието на Сметната палата по случай 145-годишнината от създаването ѝ и 30 години от нейното възстановяване присъстваха още министър-председателят Росен Желязков, министърът на електронното управление Валентин Мундров, представители на академичната общност, бизнеса, експерти и други. Това съобщиха от Министерството на иновациите и растежа.
