Спорът по отношение на прогресивна скала за облагане или за плосък данък се превърна в политически и философски, а той има ясни икономически измерения. Първо, не е вярно, че човек с по-високи доходи плаща същото, каквото и човек с по-ниски доходи. Това каза заместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев и водач на листа в 23-и МИР София и 7-ми МИР Габрово, в ефира на bTV.

"Тук има няколко други съществени въпроса. В България все още има сива икономика. Когато имаш прагове, от които скалата за облагане става много по-стръмна, ако се въведе такъв модел, ще видите как ще има ново опиране под праговете. Няма и никаква гаранция, че при една прогресивна скала в хазната ще влязат повече приходи. Вярно е обратното. Още един аргумент – със сигурност това ще доведе до допълнително "изсивяване“ на икономиката“, посочи Дончев.

"Важното е Народното събрание да си изпълнява функцията и това не може да се случи само с гласовете на управляващите. Трябва да бъде привлечена и опозицията, което означава, че тя трябва да предложи техни представители“, смята Томислав Дончев.

"Но тъй като през последните пет години политиката е превърната във война на всички срещу всички, това съгласие не се намира. Дай боже, в следващото Народно събрание да се сетим за какво хората ни пращат там“, допълни той.

Дончев заяви, че ГЕРБ ще работи с политически сили, които са склонни да подкрепят изпълнението на програмата на партията и следването на техните приоритети.

На въпрос какво е отношението на ГЕРБ към нотата, която Иран изпрати на българското правителство, той отговори, че трябва да се подходи сдържано и хладнокръвно.

"Не бих разразявал истерия по темата“, каза Томислав Дончев.

По отношение на 10-годишното споразумение с Украйна той заяви, че няма притеснения относно него.

"България трябва да работи с Украйна, особено за производството на дронове. Бяха заделени средства – 30 милиона. Тече в момента процедура за избор на български компании, които да разработват дронове и да снабдяват българските въоръжени сили, за да могат те да натрупат по-голям опит. Това е важно“, на мнение е той.