Основната тема и всички вълнения за "Лукойл" са, че България няма да има криза с горивата, това е основният ни фокус. Колко правилни са били действията на правителството ще се види през следващите дни. Това каза вицепремиерът Томислав Дончев по време на петъчния блиц контрол в парламента.

Припомняме, че по-рано стана ясно, че в Държавен вестник е обнародван законът за особения управител на "Лукойл".

"Готовността ни е висока, план има. Преди следващите 5 работни дни има 2 почивни, а според тематиката те могат да бъдат и работни, не изключвам да има пряко свързани с това събития. Колко добър е един план зависи от резултатите от изпълнението му, не от вербалните манифестации", допълни Дончев.