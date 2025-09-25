Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ

© Булфото "Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ", заяви в началото на правителственото заседание вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев.



По думите му една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца е била спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост.



"Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като направихме част от реформите много по-реалистични и съобразени с условията в България", допълни той.



"В началото за 4 години изпълнение ние имахме около 8% плащания 1,4 млрд. към момента са вече близо 23% над 3,4 млрд.", посочи Дончев.



"На фона на исканията от представители на опозицията да бъдат спрени средствата за България по ПВУ - те са една трета от цялото европейско финансиране, на което България има право. Ние не може да подценяваме това искане, ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма тема като "6 млрд. под въпрос", каза още той.