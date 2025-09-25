ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Томислав Дончев: Най-важното, което направи това правителство, е да ускори плащанията и изпълненията на проектите по ПВУ
По думите му една от първите задачи на това правителство преди 8 месеца е била спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост.
"Планът беше предоговорен заедно с Европейската комисия, като направихме част от реформите много по-реалистични и съобразени с условията в България", допълни той.
"В началото за 4 години изпълнение ние имахме около 8% плащания 1,4 млрд. към момента са вече близо 23% над 3,4 млрд.", посочи Дончев.
"На фона на исканията от представители на опозицията да бъдат спрени средствата за България по ПВУ - те са една трета от цялото европейско финансиране, на което България има право. Ние не може да подценяваме това искане, ефект ще има. Това е изключително сериозна политическа формация, влиятелна в европейските институции. В същото време искам категорично да кажа, че няма тема като "6 млрд. под въпрос", каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 118
|предишна страница [ 1/20 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: