Томислав Дончев: Второто плащане по ПВУ се очаква в средата на октомври

© Булфото/Архив "Второто плащане по ПВУ се очаква в средата на октомври", заяви вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев по време на парламентарния контрол.



По думите му ревизираното искане за второ плащане по ПВУ е изпратено още през юли.



"Тече обработката по второто плащане, което трябва да приключи на 15 септември. Страната е изпълнила всички ангажименти за второто плащане. Планът, който гоним, е свързан с трето плащане, което е значително по обем - над 1,6 милиарда евро. Искането трябва да бъде изпратено в Европейската комисия преди края на месец септември, за да може да бъде получено в България преди края на годината. Лично аз се надявам да бъде дори преди Коледа", допълни Дончев.



