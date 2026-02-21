"Денят ON AIR". Той изтъкна показаните записи от камери, както и снимката на телата пред хижата, която се разпространи в публичното пространство.
"Не е ясно тази снимка в кой етап е направена. Със сигурност телата са местени, след като са убити. Единият беше със смъкнати панталони. Очевидно бяха с огнестрелни рани в областта на главата. Първата голяма глупост, която се каза, е, че единият се е самоубил с два изстрела в главата. Това не е възможно. Има как да възпроизведеш два изстрела срещу себе си, ако те не са в главата. Имам чувството, че нарочно се манипулира мнението и се насочва към скандалната част, свързана с педофилските им действия", коментира Савов.
"Зад Стара планина има стотици хижи, част от които са изоставени. Защо точно Петрохан? Защото там има планински проход и наблизо е границата със Сърбия. Защо са разполагали с дрон, който в момента може би "Гранична полиция" има вече. Твърдя, че обектът е бил охраняван, включително с електрическа ограда, която е запечатана в Google, пак от туристи. Имало е табели, че обектът е охраняван и се стреля. Твърдя, че са проверявани документи на хора, което е незаконно. Полицията е знаела за това", каза Савов.
По думите му случаят, представен като криминален, може да излезе, че е криминален случай, който прави връзка с канал.
"Хостинг на услуга означава предоставяне на пространство, което някой да ползва срещу заплащане. Там имаме хостинг на трасе, на хижа, в която спокойно могат да приспиват хора, които са издирвани, които нелегално са влезли и преминали през страната. И кой държи правата - този, който ги е прихванал. Село Гинци е малко село. Хората свикват с всичко. Мястото е избрано, защото никой няма да задава въпроси", изтъкна криминалистът.
Савов изключи вероятността да става въпрос за ритуално самоубийство.
"Тези хора са били достатъчно меркантилни, за да изключим вътрешната им убеденост в духовното им съществуване. Според мен има и от двете неща. В Петрохан тримата души са убити - ликвидирани са. Това, че кучетата са заключени в хижата, прибрал ги е някой, който ги познава. Някой, с когото са работили. Това, че тези хора са убити, е защото някой е искал да се отърве от тяхното съществуване. Готвили са се да избягат. На Околчица е по-вероятно да говорим за самоубийство, но не е ритуално, а от отчаяние", смята специалистът.
Топ криминалист: На "Петрохан" тримата са ликвидирани, на Околчица - самоубийство от отчаяние
©
Още по темата
/
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
10:52
Защо във финансовите отчети на сдружението на Калушев липсват дарения, направени от публични лица?
20.02
Калин Стоянов: Новият служебен кабинет "Йотова-Сорос-Петрохан" направи опит да потули този огромен педофилски скандал
19.02
Психолог за идеята за видим регистър на педофилите: Публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад
19.02
Нови записи от хижа "Петрохан" показват отдаването на почит към Калушев от страна на останалите
18.02
Властите за случая "Петрохан": Нямаме какво да крием. По ръцете на Пламен и Дечо са били открити барутни частици, а по ръцете на Ивайло - кръв
18.02
Появиха се ръкописи от хижа "Петрохан": Развий специално отношение към гледане на филми с Лама Иво
17.02
Още от категорията
/
Една от версиите за нападението над кмета на Бистрица е заради сигналите му за нерегламентирано сметище
17.02
Показанията на мъжа, намерил трите тела край "Петрохан", разкриват за кореспонденция с Калушев
16.02
МВР за "Петрохан": Намерените множество гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
16.02
Майката на Валери, който е живял заедно с Калушев в Мексико, призова близките на загиналите в хижа "Петрохан" да съдят сина й
16.02
PR експерт: Служебният премиер трябва да отнеме незабавно лиценза на училището, свързано с Калушев
16.02
Калин Стоянов: Разрешителното за 16 оръжия на единия от загиналите в Петрохан е подписано от началника на РУ-Монтана
15.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Кошмар
преди 26 мин.
Още един "Топ криминалист"
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.