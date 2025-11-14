Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топлофикационните дружества, коментира как ще плащаме сметките си към "Топлофикация", след като беше отменена формулата за сградна инсталация."За съжаление, към днешна дата тази тема все още трябва да има продължение, тъй като не е намерено или не е обявено окончателното решение как ще се случва изчислението на сградната инсталация. Така че се надяваме, че през оставащите дни до края на месеца ще има окончателна яснота, но към момента наистина нещо конкретно не може да се каже", каза пред БНТ Кремен Георгиев.Георгиев обясни, че се работи по преформатиране на формулата, така че тя да отговори на изискванията на препоръките на Съда на Европейския съюз."Тоест тя да бъде по-прозрачна и по-точна. Да се включат и други фактори, които влияят върху количеството на тази сградната инсталация"."В един-два града имат отопление и през октомври и сега им предстои да изчислява тази сградна инсталация. Всички останали градове са пуснали отоплението през ноември и сметките ще бъдат изчислявани през декември", допълни Георгиев.Кремен Георгиев увери, че сумата на всички абонати в една сграда няма да се промени."Сградната инсталация не е сума, която се начислява върху нещо, тоест някаква горница. Това е част от енергията, потребена от сградата, която е измерена от топломера. Тази енергия на практика през отоплителния сезон се дели на три - за гореща вода, сградната инсталация и отопление през радиатори. Тоест, ако няма сградната инсталация, тя ще се дели на две същата тази енергия. Тоест, сумата от сметките на всички абонати в една сграда ще остане същата. Независимо има ли, няма ли сградна инсталация. Сградна инсталация трябва да има, пак според решението на Европейския съд и все още виси въпросът колко точно трябва да е тя".