Тошко Йорданов след заседанието на Съвета по сигурността към Министерския съвет, на който бяха поканени и председателите на парламентарните групи.
"Не беше честен и към парламента, опита се да шикалкави и на този съвет'', каза той и допълни, че според него много български граждани си задават въпроси заради наличната публична информация за американски самолети на летището в София, както и заради военните действия и напрежението, свързано с Иран.
"Има конфликт, който не е провокиран от България, не е провокиран и от НАТО, но ние сме част от Европейския съюз и НАТО - ако има нещо хубаво, това е, че единствената ни защита е членството ни в НАТО", каза Йорданов и добави, че голяма част от българската противовъздушна отбрана е била дарена на Украйна.
Според него в рамките на няколко дни служебното правителство е променило формулировката си за ситуацията – от уверения, че няма проблем, до признаване на по-сериозни рискове. Йорданов допълни, че съществуват рискове за България, свързани с конфликта в Близкия изток и изрази надежда те да останат единствено в икономическата сфера.
Тошко Йорданов: Българската противовъздушна отбрана бе дарена на Украйна за спорта
