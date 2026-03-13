Тошко Йорданов.
Той защити позицията на партията си за присъединяване към инициативата на Доналд Тръмп като подчерта, че това е логично решение за формация с консервативна ориентация.
"Има такъв народ" е консервативна партия. "Има такъв народ" е член на Европейското консервативно семейство. Има такъв народ е гост и член на конгреса на сипак, който е големият конгрес на консервативните партии, чийто домакин е Републиканската партия в САЩ.“
Според него именно принадлежността към това политическо семейство обяснява подкрепата на ИТН.
"Ние като консервативна партия е логично да подкрепяме и да имаме същите виждания, защото сме в консервативно семейство с консервативни партии, включително с Републиканската партия на президента Тръмп.“
Йорданов отхвърли тезата, че подкрепата за инициативата е свързана с позицията на ДПС и Делян Пеевски.
"Пеевски може да решава и неговата партия да искат всякакви неща. Аз не коментирам решението на ДПС или на ГЕРБ. Това си е тяхно право. Говоря ви за "Има такъв народ.“
Той коментира и предстоящите избори и отражението им върху партията. Йорданов подчерта, че изборите са нормална част от демократичния процес. Той призна, че всяка партия губи популярност, когато е във властта.
"Няма партия, която е в управлението, на която популярността ѝ да не спада.“
"Хората те изпращат с огромни очаквания. Когато почваш да ги изпълняваш, очакването е, че това, което си казал, трябва да се случи веднага. Но това са процеси.“
По думите му партията също носи вина, че не е успяла достатъчно добре да популяризира постигнатото.
"Това, което ние сме направили, е наш проблем, че не сме успели да го популяризираме достатъчно добре.“
Той призна, че в политиката често се налагат компромиси, особено при коалиционно управление. Тошко Йорданов допусна, че може би е било грешка, че ИТН не са съставили правителство на малцинството, когато партията е имала най-много депутати в парламента.
Йорданов коментира и спора около заседанията на парламентарната енергийна комисия и опасенията, че България може да загуби средства по Плана за възстановяване и устойчивост. Според него не са верни твърденията, че страната ще изгуби целия транш.
"Не е вярно, че губим парите. Ако този закон не бъде приет, ще бъдат загубени пари само по конкретния този проект. Практически държавата спря да работи от декември насам, когато вече нямаше мнозинство.“
