Тошко Йорданов пожела да отговори на пост на Кирил Петков във Фейсбук. Тъй като Тошко Йорданов няма Фейсбук профил, му давам възможност да отговори в моя профил. Това написа Слави Трифонов.
Казаха ми, че вместо да седи засрамено в ъгъла, заради чудовищния педофилски скандал, в който е затънала бившата му партия, Кирил Петков нещо бил писал по темата в интернет. И вярно, оказа се е писал.
Миличкият, объркан човек. Залутан някъде между лъжата за канадското си гражданство, фалшивите подписи, "куролацията“, кеша дето събираха от един бизнесмен и пицата с кристали, дето е хапнал на закуска. Милият Кирил Петков се опитал да се изкаже "алангро“ срещу всички политически партии, включително срещу ИТН. Нещо е пробвал да пише срещу тях, но за съжаление е описал себе си.
Писмо от Кирил Петков, изхвърлен заради корупционния скандал в неговата партия, изяден от егото на бившата си дружка Асен Василев, окичил стената си със законите, под които стоят неговия подпис заедно с подписите на Борисов и Пеевски, смазан от тъпите промени в Конституцията, направени с благоволението пак на Борисов и Пеевски, провален в опита си да даде кодовете на машините на БСП, увиснал на крачола на баща си Петко, който пък пише дитирамби в интернет в защита на онази майка, отрекла се от собственото си дете, жертва на петроханския педофил. Тъжна гледка...
Има един израз в българския фолклор - “Да чакаш от умрял писмо“. Е, днес има писмо от политическия и морален труп Кирил Петков. Амин.
По-рано Кирил Петков заяви, че "едни от най-гнусните изказвания в последните дни са идвали от ИТН и "Възраждане“ в парламента". Зад това той поясни, че се крие "болка от огромната загуба на власт". Петков коментира и една по една партиите освен ИТН, "Възраждане", но и ГЕРБ и "ДПС-Ново Начало". Коментира както и темата с боклука, и скандала около Васил Терзиев, както и поисканата му оставка като кмет на София.
Тошко Йорданов към Кирил Петков: Вместо да седи засрамено в ъгъла, пише в интернет
©
Още по темата
/
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:49
Тошко Йорданов: Цялата структура около сдружението в Петрохан е функционирала с държавна подкрепа
10:24
Криминалист за Ивайло Калушев: Омайва хората, подчинява ги, има сериозни психологически отклонения и интелект
10:19
Кирил Петков: Едни от най-гнусните изказвания в последните дни идваха от ИТН и "Възраждане" в парламента
10:04
Старши експерт в Антикорупционния фонд: Едва ли в случая "Петрохан" ще се стигне до пълното разплитане на историята
08:33
Бивш социален миниситър за "Петрохан": Тези деца са изпитали абсолютен дисонанс между тях и света, в който те живеят
13.02
Психолог: Общество функционира като тревожна личност, която търси бързи и категорични отговори
13.02
Още от категорията
/
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
15:47
Нарастващият език на омразата обсъди президентът Йотова с директора на Американския еврейски комитет
14:34
Национална агенция за закрила на животните: Необходимата спешна реформа срещу безнаказаното насилие
11:11
Ивайло Мирчев: С известна изненада открих, че приоритетите на президента съвпадат с тези на ПП-ДБ
13.02
Николай Младенов обсъди с Желязков и Георг Георгиев възможностите България да се включи в процеса по възстановяване на Газа
13.02
Светла Несторова за мултифондовия модел в пенсионното осигуряване: Пенсиите няма да може да бъде намалявани, а само увеличавани
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.