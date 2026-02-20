Стоил Цицелков. Още вчера, преди клетвата на този "Петрохански кабинет", от трибуната на Народното събрание зададохме въпроси. Цицелков има три задържания в МВР в различни районни управления. Подал съм запитване по всички случаи, защото не може човек да бъде министър с минало, в което е задържан с 1,5 промила алкохол в кръвта. Вторият път е задържан с 55 грама марихуана, което се равнява на 220 цигари. Това заяви председателят на ПГ на "Има такъв народ" Тошко Йорданов.
Ето какво още каза той:
"Първо му измислят министерство за честни избори. Това министерство е абсолютно излишно. Според мен то беше създадено, за да се фалшифицират изборите, защото ЦИК, МВР и Министерството на правосъдието имат ясно формулирани правомощия и конкретни задължения. И изведнъж се вкарва един човек, който да координира и на практика да пречи. Това е човек, който произлиза от едно НПО и е представител на същото това НПО, участвал е в международни мисии като наблюдател на избори в други държави. Майка му също е в това НПО. В Гана през 2020–2021 г. има някакъв скандал или инцидент с жена, но е факт, че е отстранен оттам и получава петгодишна забрана от ЕК за наблюдение на избори. И Гюров има наглостта с тази биография да го постави да отговаря именно за изборите. Това се прави единствено с цел да бъдат манипулирани изборите."
Лидерът на ИТН Слави Трифонов добави: "Аз не съм чувал за такова министерство досега. МВР, Министерството на правосъдието и ЦИК трябва да се координират помежду си. Всички органи трябва да комуникират, а човекът, който ще ги свързва, ще бъде този, който е бил задържан с количество марихуана, равняващо се на 220 цигари."
От ЕК заявиха по-рано: "В действителност е бил отстранен за 5 години от наблюдение на избори."
ФОКУС припомня, че по-рано днес, Цицелков обяви, че ще депозира оставката си. Тя беше приета от премиера Гюров. По-късно президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Стоил Цицелков като служебен заместник министър-председател.
