Тошко Йорданов по отношение на решението на президента Илияна Йотова да избера Андрей Гюров за служебен премиер, предаде репортер на ФОКУС.
"Има юридически проблем с Андрей Гюров, който съм длъжен да ви припомня отново. Гюров е отстранен като подуправител на БНБ с решение на БНБ. В конкретния случай има подадена жалба във Върховния административен съд, а той е направил запитване пред Съдът на ЕС", каза от своя страна Александър Рашев от ИТН.
"Представете си ситуация, в която в следващите дни Съдът на ЕС излезе с решение и се задвижи делото във Върховния административен съд и се констатира такава несъвместимост в позицията на Андрей Гюров - в каква патова ситуация ще изпаднем. Ще имаме служебен министър-председател, който е избран въз основа на Конституцията на Република България, а той всъщност няма право да заеме тази длъжност'', отбеляза Рашев.
"Това създава юридически пречки и поставя под въпрос решенията, които г-н Гюров ще вземе като служебен министър-председател, което и от юридическа гледна точка създава огромен проблем. Не знам дали президентът Йотова е мислила върху този въпрос, но ако юридическият казус се развие в скоро време, ще изпаднем в патова ситуация", каза още той.
Тошко Йорданов за избора на служебен премиер: Очакват ни нечестни избори!
