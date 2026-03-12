Малена Замфирова, която пострада тежко и в момента се възстановява след операции. Това заяви изпълнителният директор на тотализатора Любомир Петров в предаването "Интервюто на деня“ на bTV.
По думите му институцията ще се включи финансово в помощта за спортистката, след като тя се прибере в България.
"Разбира се, ще се включим. След като се прибере в България, ще се свържем, може би, с родителите ѝ и ще осигурим някаква сума за нейното възстановяване“, заяви Петров.
Той подчерта, че разходите за лечение и рехабилитация са значителни.
"В днешно време всичко струва пари. Така че със сигурност ние ще заделим от всичко останало някакви средства за възстановяването на тази спортистка“, каза изпълнителният директор на Българския спортен тотализатор.
Малена беше блъсната в гръб от скиор в курорта "Шпиндлерув Млин“ в Чехия, където трябваше да стартира в Световната купа. На 9 март най-добрата ни сноубордистка бе оперирана в продължение на 6 часа в болница в Грац.
Днес е претърпяла втора операция и надеждите са това да е последната.
Тотото обеща финансова подкрепа за възстановяването на Малена Замфирова
© bTV
Още от категорията
/
Лъчезар Богданов: Държавата трябва да бъде подготвена за по-негативен сценарий – цената на петрола да скочи с 50 до 100%
20:42
Трайков за мерките срещу цените на горивата: Таван на цените - не, но натискане на маржовете - да
19:15
Андрей Гюров: За нашето правителство още от самото начало ясно заявен приоритет е провеждането на прозрачни избори
18:39
Икономист: Директните компенсации за домакинствата заради по-скъпите горива, могат да доведат до допълнително повишаване на цените
18:38
КЗП установи, че електроснабдителните дружества се отнасяли формално към жалбите за високите сметки за ток
18:06
След два неуспешни опита: Искането на ДПС за Съвета за мир бе разпределено и гласувано в отбранителна комисия
17:32
Сметната палата: От близо 15 хил. лица на публични длъжности, само 304 са подали декларации за имущество и интереси
17:31
Бойко Борисов: За разлика от служебния премиер, аз не бих казал, че "всичко е точно" с горивaта и цените им
17:28
Министър Адемов в Благоевград: Парите за Великденските надбавки няма да са за сметка на друг сектор
15:40
Министър Адемов: Имаме сигнали за опити за контролиран вот. Ще проявим нулева толерантност, ако имаме доказателства за такъв тип практики
15:29
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.