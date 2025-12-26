Това е най-старият римски град на територията на днешна България
© ancientbulgaria.bg
Ирина Вагалинска сподели в ефира на NOVA NEWS, че отдавна е привлечена от жанра на трилъра заради загадката, която стои в основата му, а не заради насилието. По думите ѝ писането на трилър много напомня работата на археолога – от малки, на пръв поглед несвързани фрагменти трябва да бъде сглобена цялостна история.
В новата си книга "Деултум посреща Свирепия“ Вагалинска разказва за римски император, като изгражда образите на него, съпругата му и наследниците му. Авторката подчерта, че подготовката е ключова – половин година чете и проучва исторически източници, а след това отделя още толкова време за самото писане.
Деултум е най-старият римски град на територията на днешна България и по думите на Вагалинска именно чрез книгата си тя иска да провокира интерес към този древен град и да насърчи по-задълбоченото му проучване. Тя отбеляза още, че това място е най-ранното доказателство за присъствие на християнството по българските земи.
Проф. Людмил Вагалински определи Деултум като град с изключително висок статут, сравним със значението на София в рамките на страната. Той подчерта, че античният град е добре запазен, разполага с музей и е лесно достъпен за посетители.
В разговора Ирина Вагалинска припомни и създаването на медийната платформа, която двамата стартират през 2018 година. Основната ѝ цел е да показва реалната работа на археолозите на терен – нещо, което рядко намира място в медиите. По думите ѝ за много хора археологията все още се свързва с образа на Индиана Джоунс, който обаче няма нищо общо с истинската научна професия. "Хората трябва да разберат колко важна е работата на археолога и колко знания и усилия стоят зад всяко откритие“, подчерта Вагалинска.
Още от категорията
/
Проф. Кантарджиев: Не е полезно имането на махмурлук, пиеш за удоволствие, така че да се повишава имунитета ти
10:51
Пенсионерка: С парите на дъщеря ми от чужбина ремонтирахме покрива, кухнята и банята, купуваме си и лекарства всеки месец
25.12
Проф. Борислав Георгиев: Нужно е движение, правилна храна и здравословен сън, за да живеем дълго
25.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.