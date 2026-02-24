Андрей Гюров на длъжността заместник-министър на културата е назначен Александър Трайков.
Александър Трайков е роден през 1977 г. в гр. София. Завършва специалност "История“ и магистърска програма "Кризи, конфликти и дипломация в световната политика ХVI–ХХI в.“ в Софийски университет "Св. Климент Охридски“, както и магистърска програма "Идентификация, автентификация и експертиза на културни ценности и художествени произведения“.
В периода 2006-2007 г. работи като експерт в Парламентарната комисия по външна политика в Народно събрание.
От 2008 г. работи в Министерството на културата последователно като експерт и главен експерт в Дирекция "Музеи, галерии и изобразително изкуство“.
От 2009 г. до 2017 г. заема длъжността "регионален инспектор“ в "Регионален инспекторат за опазване на културното наследство“, Югозападен район на планиране с център - София към Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство“.
От 2017 г. и досега заема длъжността "главен директор“ на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство“, като контролира работата на Централното управление и на шестте регионални инспектората.
Притежава висока експертиза в сферата на опазване и контрол на културното наследство в резултат от 18-годишния му опит в администрацията на Министерството, и по-конкретно: контрол по опазване на движимото и недвижимото културното наследство; международна дейност, свързана с връщане на незаконно изнесени културни ценности;
опазване на културното наследство в сътрудничество с ГДБОП-МВР и ГДНП-МВР и Прокуратура; музейна и галерийна дейност и опазване на движимите културни ценности; провеждане на теренни археологически проучвания; териториалноустройствена защита на недвижимите културни ценности и др.
Това е новият зам.-министър на културата
©
Още по темата
/
Безлов: Главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък
12:26
Социологът Евелина Славкова: Формацията на Радев ще е първа в следващия парламент, БСП-ОЛ и МЕЧ ще са на ръба на влизане
10:49
Ясни са имената на тримата заместници на доц. Околийски в Здравното министерство, Афенлиев е сред тях
23.02
Христо Гаджев за смяната на всички 28 области управители: Това е правителство на Асен Василев, а Гюров само подписва
23.02
Зам.-ректорът на Академията на МВР: Главният секретар няма голямо влияние върху провеждането на честните избори
23.02
Още от категорията
/
МВнР: През последните четири години Украйна устоява с непоколебима сила и героично постоянство на огромните опустошения
13:58
Експерт за сметките за ток: Обяснението, че е софтуерна грешка е начин да не се разбунят духовете и нещата да успеят да се изчистят
12:31
Емил Дечев: Този сценарий за филм на ужасите няма да ме изплаши, Сарафов филмира много хора с "Петрохан"
11:30
23-ма останаха без багаж в Шарм ел-Шейх: Външно е в контакт с туроператора, работи се туристите да получат куфарите си
23.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.